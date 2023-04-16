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Во время штурмов на Донетчине враг активно использует авиацию, - Генштаб

16 апреля, 2023 воскресенье
18:58
Война с Россией

Враг на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях активно использует оперативно-тактическую авиацию, в центре боевых действий – города Марьинка и Бахмут

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 16 апреля.

Также сообщается, что за сутки на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 45 атак противника.

Оккупанты на Херсонщине угрожают депортацией местным, которые отказываются получать паспорта РФ

В Генштабе рассказали, что в населенном пункте Таврия Херсонской области захватчики активно совершают домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта.

"Гражданам Украины, не получившим российский паспорт, сообщают, что в случае неоформления документов до 1 июня, такие лица будут депортированы с конфискацией всего личного имущества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне несут большие потери, из-за чего противник использует гражданские учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях.

В населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь, медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 15 апреля на лечении находились около 100 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, россияне продолжают присваивать зерновый урожай украинцев.

"В городе Бердянск Запорожской области, так называемые российские оккупационные власти пытаются вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи", - отмечает Генштаб.

За день ВСУ сбили 4 вражеских дрона

Из них два были типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".

Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов противника.

За день россияне нанесли 25 ударов ракетами С-300 по территории Украины

Удары пришлись по Комышевахе Запорожской области и Снегиревке Николаевской области. Также, враг совершил 28 авиационных ударов и 4 обстрела из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Вовчанск, Бочково, Малая Вовчяь и Землянки на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Дворична, Западное и Кондрашовка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григоровки и возле Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка и Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилианивка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времивка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также города Херсон.

По состоянию на 12:00 16 апреля количество погибших в результате удара оккупантами по Славянску возросло до 12. Накануне российские террористы обстреляли город, взрывы прогремели неподалеку от школы.

Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Запорожская область
Бахмут
потери окуппантов
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