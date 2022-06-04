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Главная война с Россией Во время сегодняшних обстрелов оккупантов в Николаеве три человека погибли, еще четверо ранены

Во время сегодняшних обстрелов оккупантов в Николаеве три человека погибли, еще четверо ранены

4 июня, 2022 суббота
15:51
война с Россией

4 июня утром российские захватчики обстреляли Корабельный район Николаева. Два человека погибли на месте обстрела, один умер по дороге в медучреждение. Еще четверо получили ранения

Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - написал мэр.

Кроме того, по меньшей мере три многоэтажки повреждены.

  • В результате российского обстрела Николаевщины 3 июня были ранены 9 человек и горела хвойная подстилка в лесу.
  • 3 июня в Николаевской области россияне обстреляли дома, предприятия и админздания и ранили 23 человек.

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Россия
Николаев
воєнні злочини Росії
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