Во время сегодняшних обстрелов оккупантов в Николаеве три человека погибли, еще четверо ранены
4 июня утром российские захватчики обстреляли Корабельный район Николаева. Два человека погибли на месте обстрела, один умер по дороге в медучреждение. Еще четверо получили ранения
Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .
"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - написал мэр.
Кроме того, по меньшей мере три многоэтажки повреждены.
- В результате российского обстрела Николаевщины 3 июня были ранены 9 человек и горела хвойная подстилка в лесу.
- 3 июня в Николаевской области россияне обстреляли дома, предприятия и админздания и ранили 23 человек.
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