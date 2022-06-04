Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - написал мэр.

Кроме того, по меньшей мере три многоэтажки повреждены.

В результате российского обстрела Николаевщины 3 июня были ранены 9 человек и горела хвойная подстилка в лесу.

3 июня в Николаевской области россияне обстреляли дома, предприятия и админздания и ранили 23 человек.

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