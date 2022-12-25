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Во время рождественской речи Папа Римский вспомнил тех, кто "поглощает своих соседей"

25 декабря, 2022 воскресенье
08:37
Мир

Папа Римский Франциск, вероятно, вспомнил о войне в Украине в своей рождественской речи. По его словам, уровень жадности и жажды власти такой, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей"

Об этом пишет The Guardian.

Папа Франциск во время торжественной рождественской речи предупредил: уровень жадности и жажды власти таков, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей", имея в виду, вероятно, войну в Украине.

Папа Римский выстроил речь вокруг явления алчности и чрезмерного потребления. Он попросил людей выйти за пределы консюмеризма во время праздников, заново открыть значение Рождества и вспомнить тех, кто страдает от войны и бедности.

"Мужчины и женщины в нашем мире, стремящиеся к богатству и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер. Сколько мы видели войн! И в скольких местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!", - сказал Франциск.

  • Напомним, 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
  • При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.
  • Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.
  • Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.
  • 18 декабря Папа Римский Франциск назвал войну РФ против Украины "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время.

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