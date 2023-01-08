Во время "рождественского перемирия" россияне обстреляли гуманитарную миссию ООН на Запорожье

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.

"К сожалению, страна-агрессор, обещавшая не стрелять, обстреливала даже гуманитарную миссию ООН", - заявил глава ОВА.

Он сообщил: несмотря на договоренность, захватчики нанесли удар по гуманитарной миссии ООН, которая везла помощь в прифронтовый Орехов. Да, город регулярно страдает от обстрелов оккупантов.

В составе миссии также была координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Александр Старух подчеркнул: россияне в дальнейшем нарушают правила ведения войны и бьют по общинам.

"Россия - "православный талибан", который не понимает что-либо святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.

Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.

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