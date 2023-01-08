Во время "рождественского перемирия" россияне обстреляли гуманитарную миссию ООН на Запорожье
Утром 7 января российские террористы обстреляли гуманитарную миссию ООН, которая везла помощь в прифронтовый город Орехов Запорожской области
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.
"К сожалению, страна-агрессор, обещавшая не стрелять, обстреливала даже гуманитарную миссию ООН", - заявил глава ОВА.
Он сообщил: несмотря на договоренность, захватчики нанесли удар по гуманитарной миссии ООН, которая везла помощь в прифронтовый Орехов. Да, город регулярно страдает от обстрелов оккупантов.
В составе миссии также была координатор ООН в Украине Дениз Браун.
Александр Старух подчеркнул: россияне в дальнейшем нарушают правила ведения войны и бьют по общинам.
"Россия - "православный талибан", который не понимает что-либо святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования", - подчеркнул он.
- Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.
- В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.
- Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное