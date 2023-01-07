Об этом Офис генпрокурора 7 января отчитывался в телеграмме.

Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны: 6 января захватчики в очередной раз обстреляли из артиллерии Бахмут.

"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты", - говорится в сообщении.

Справка

Президент РФ Владимир Путин поручил главе минобороны страны-агрессора Сергею Шойгу "ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине".

Украинская сторона расценила такое заявление как пропагандистское шествие.

Напомним, утром 7 января председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал , что за предыдущие сутки от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли двое, а 7 мирных жителей получили ранения: количество жертв увеличилось.

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