Во время "рождественского перемирия" армия России уже убила двоих и ранила 13 жителей Бахмута
По данным Офиса генпрокурора, в течение суток 6 января военные РФ убили двух жителей Бахмута, еще 13 человек получили ранения
Об этом Офис генпрокурора 7 января отчитывался в телеграмме.
Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны: 6 января захватчики в очередной раз обстреляли из артиллерии Бахмут.
"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты", - говорится в сообщении.
Справка
Президент РФ Владимир Путин поручил главе минобороны страны-агрессора Сергею Шойгу "ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине".
Украинская сторона расценила такое заявление как пропагандистское шествие.
- Напомним, утром 7 января председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал , что за предыдущие сутки от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли двое, а 7 мирных жителей получили ранения: количество жертв увеличилось.
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