Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
Утром 8 августа украинские спецназовцы провели впечатляющую секретную операцию на левом берегу Днепра, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за пограничный участок, чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной Херсонской области
Об этом рассказал военный эксперт Юлиан Репке, пишет Bild.
Как пишет Репке, украинским спецназовцам удалось на небольших лодках переправиться через реки Днепр и Конка и высадиться на южном берегу. Как отвлекающий маневр украинская армия одновременно выпустила по этому району десятки ракет. Под их прикрытием отряд выдвинулся вперед и в кратчайшие сроки штурмовал российские позиции.
Но это была только первая часть плана. Дальнейшие действия были гораздо более рискованными, отмечает военный эксперт. Захватив российскую позицию, украинцы имитировали призыв российских солдат на помощь, используя то ли рацию, то ли даже мобильный телефон одного из убитых россиян. Томов в сопровождении еще примерно десяти военных поехал на передовую, где его ждала "украинская ловушка", пишет Репке.
Как только Томов прибыл на место, он со своими бойцами и бронетранспортером попал в засаду украинских спецназовцев. За считанные минуты бой был окончен, бойцы Томова погибли или были ранены, а сам Томов оказался в плену у украинцев.
Российский воин Тринадцатый подтверждает: "Группа Томова попала в засаду, выжившие находятся в плену". По его словам, всего во время операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих, а вся разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".
По информации BILD, украинское спецподразделение также потеряло во время рискованной операции несколько бойцов.
ВСУ активно пытаются открыть новый фронт на юге страны. Предполагается, что этот фронт позволит сократить сухопутный путь в Крым с 200 до 90 км. Однако на пути украинской армии к открытию этого фронта стоит не только российская оккупационная армия, но и река Днепр, пишет Юлиан Репке.
- Напомним, первыми об украинском рейде написали аналитики Института изучения войны (ISW). Утром, 9 августа, они отметили , что несколько российских военных блогеров сообщили о высадке украинскими силами до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, и прорвали там оборону вглубь до 800 метров. Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. К концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.
- В этот же день в Министерстве обороны Украины опровергли информацию, призывая доверять проверенным источникам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное