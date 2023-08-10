Об этом рассказал военный эксперт Юлиан Репке, пишет Bild.

Как пишет Репке, украинским спецназовцам удалось на небольших лодках переправиться через реки Днепр и Конка и высадиться на южном берегу. Как отвлекающий маневр украинская армия одновременно выпустила по этому району десятки ракет. Под их прикрытием отряд выдвинулся вперед и в кратчайшие сроки штурмовал российские позиции.

Но это была только первая часть плана. Дальнейшие действия были гораздо более рискованными, отмечает военный эксперт. Захватив российскую позицию, украинцы имитировали призыв российских солдат на помощь, используя то ли рацию, то ли даже мобильный телефон одного из убитых россиян. Томов в сопровождении еще примерно десяти военных поехал на передовую, где его ждала "украинская ловушка", пишет Репке.

Как только Томов прибыл на место, он со своими бойцами и бронетранспортером попал в засаду украинских спецназовцев. За считанные минуты бой был окончен, бойцы Томова погибли или были ранены, а сам Томов оказался в плену у украинцев.

Российский воин Тринадцатый подтверждает: "Группа Томова попала в засаду, выжившие находятся в плену". По его словам, всего во время операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих, а вся разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".

По информации BILD, украинское спецподразделение также потеряло во время рискованной операции несколько бойцов.

ВСУ активно пытаются открыть новый фронт на юге страны. Предполагается, что этот фронт позволит сократить сухопутный путь в Крым с 200 до 90 км. Однако на пути украинской армии к открытию этого фронта стоит не только российская оккупационная армия, но и река Днепр, пишет Юлиан Репке.