Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины

На острове Змеиный нашли и эвакуировали на материк украинского кота, сумевшего выжить в оккупации и под обстрелами. Животное нашли при исследовании острова и инженерных работ по его разминированию.

Также обнаружены и изъяты вражеские образцы вооружения и техники. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ и электронные носители информации.

Еще раньше вместо рашистского "триколора" на остров вернули украинский флаг.

Залужный обнародовал видео "зачистки" острова Змеиный от объектов и техники оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил видео, как украинцы выбивали захватчиков из Змеиного

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

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