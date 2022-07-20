Во время разминирования Змеиного обнаружили оружие и технику оккупантов и эвакуировали украинского кота
Во время разминирования Змеиного нашли вражеские системы наведения и управления, оружие, технику, электронные носители информации, а еще украинского кота, сумевшего выжить в оккупации
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины
На острове Змеиный нашли и эвакуировали на материк украинского кота, сумевшего выжить в оккупации и под обстрелами. Животное нашли при исследовании острова и инженерных работ по его разминированию.
Также обнаружены и изъяты вражеские образцы вооружения и техники. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ и электронные носители информации.
Еще раньше вместо рашистского "триколора" на остров вернули украинский флаг.
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- Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
- Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
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