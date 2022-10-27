Об этом сообщает Минреинтеграция в своем телеграмме .

Козюра с коллегами проводил разминирование лесополосы вблизи одного из населенных пунктов, где и погиб во время обезвреживания оставшегося после оккупантов взрывоопасного предмета.

Полковнику полиции Александру Козюре было 42 года, у него осталась жена и двое детей пяти и десяти лет.

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