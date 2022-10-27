Во время разминирования в Херсонской области погиб руководитель взрывотехников областной полиции
В ходе разминирования деоккупированной Херсонщины погиб руководитель взрывотехников областной полиции Александр Козюра
Об этом сообщает Минреинтеграция в своем телеграмме .
Козюра с коллегами проводил разминирование лесополосы вблизи одного из населенных пунктов, где и погиб во время обезвреживания оставшегося после оккупантов взрывоопасного предмета.
Полковнику полиции Александру Козюре было 42 года, у него осталась жена и двое детей пяти и десяти лет.
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