Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

Около 5:56 9 июля в районе ММК имени Ильича раздался взрыв. Дома дрогнули в микрорайонах №17, №23, Сартани.

"Оккупанты умалчивают и понятно почему. Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом", - подчеркнул Петр.

По его словам, горожане слышали звуки самолета перед взрывом.

"Многие слышали самолет перед взрывом, но это скорее уже форма ПТСРа (посттравматическое стрессовое расстройство, - ред.) мариупольцев", - заметил он.

8 июля сообщили, что в Мариуполе невозможно будет начать отопительный сезон, почти все котельные разрушены оккупантами.

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