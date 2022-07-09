Во время разминирования Мариуполя погибли трое российских саперов
Утром 9 июля в Мариуполе погибли трое российских саперов во время разминирования города
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
Около 5:56 9 июля в районе ММК имени Ильича раздался взрыв. Дома дрогнули в микрорайонах №17, №23, Сартани.
"Оккупанты умалчивают и понятно почему. Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом", - подчеркнул Петр.
По его словам, горожане слышали звуки самолета перед взрывом.
"Многие слышали самолет перед взрывом, но это скорее уже форма ПТСРа (посттравматическое стрессовое расстройство, - ред.) мариупольцев", - заметил он.
- 8 июля сообщили, что в Мариуполе невозможно будет начать отопительный сезон, почти все котельные разрушены оккупантами.
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