Во время разминирования Азовстали произошел взрыв, погибли двое россиян, - советник мэра Мариуполя
21 июня на заводе "Азовсталь" в оккупированном Россией Мариуполе произошел мощный взрыв при разминировании
Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .
"Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов. Итог - минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном (погибли, - ред.). Взрыв слышало полгорода. Чтобы добавить трагизма, оккупанты почему-то собственных военных называют энергетиками", - отметил он.
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