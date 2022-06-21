Во время разминирования Азовстали произошел взрыв, погибли двое россиян, - советник мэра Мариуполя

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

"Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов. Итог - минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном (погибли, - ред.). Взрыв слышало полгорода. Чтобы добавить трагизма, оккупанты почему-то собственных военных называют энергетиками", - отметил он.