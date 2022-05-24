Во время разминирования Азовстали подорвались четверо российских саперов

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram .

По его словам, оккупанты подорвались на территории предприятия на мине.

"При разминировании Азовстали четыре саперы россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что это новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо. Слава Украине!" – написал Андрющенко.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие.

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