Во время разминирования Азовстали подорвались четверо российских саперов
В Мариуполе во время разминирования завода "Азовсталь" подорвались четверо российских саперов
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram .
По его словам, оккупанты подорвались на территории предприятия на мине.
"При разминировании Азовстали четыре саперы россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что это новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо. Слава Украине!" – написал Андрющенко.
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