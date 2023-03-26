Во время раскопок на юге Египта обнаружили 2 тыс. мумифицированных голов баранов

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По меньшей мере 2 тыс. мумифицированных бараньих голов, датируемых периодом Птолемеев, нашли в храме Рамзеса II в древнем городе Абидосе на юге Египта. Также мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели и мангусты были найдены в храме вместе с головами баранов, которые считаются жертвоприношениями, что свидетельствует о продолжении почитания Рамзеса II в этом месте примерно через 1000 лет после его смерти.

В заявлении министерства туризма и древностей говорится, что эти находки расширят знания об этом месте за более чем два тысячелетия вплоть до эпохи Птолемеев. Птолемеевский период длился около трех веков до римского завоевания в 30 г. до нашей эры.