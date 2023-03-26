Во время раскопок на юге Египта обнаружили 2 тыс. мумифицированных голов баранов
В Египте обнаружили 2 тыс. мумифицированных голов баранов, а также овец, собак, диких коз, коров, газелей и мангустов, их обнаружили в храме Рамзеса II
Об этом пишет The Jerusalem Post.
По меньшей мере 2 тыс. мумифицированных бараньих голов, датируемых периодом Птолемеев, нашли в храме Рамзеса II в древнем городе Абидосе на юге Египта. Также мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели и мангусты были найдены в храме вместе с головами баранов, которые считаются жертвоприношениями, что свидетельствует о продолжении почитания Рамзеса II в этом месте примерно через 1000 лет после его смерти.
В заявлении министерства туризма и древностей говорится, что эти находки расширят знания об этом месте за более чем два тысячелетия вплоть до эпохи Птолемеев. Птолемеевский период длился около трех веков до римского завоевания в 30 г. до нашей эры.
- Напомним, Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур, созданных как часть храма Парфенон в Афинах: мрамор столетиями находился в папской коллекции и музеях Ватикана.
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