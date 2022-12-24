Во время ранения в Донецке Рогозин получил контузию

Об этом в субботу сообщил изданию "Интерфакс" его помощник.

"Металлический осколок размером 8х6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Никаких других ранений нет", - сказал собеседник агентства.

Также издание сообщает, что Рогозину предстоит операция по извлечению осколка.

Как сообщил изданию помощник Рогозина, перед операцией он намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым.

"Состояние здоровья Дмитрия Олеговича позволяет присутствовать на похоронах", - добавил помощник Рогозина.

Напомним: 21 декабря Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения в Донецке после обстрела ресторана, где они праздновали уроженцы экс-главы Роскосмоса. Рогозина ранили в ягодицы и голову.

В Госпогранслужбе Украины отреагировали на это событие. ГПСУ установила, что экс-глава Роскосмоса и бывший вице-премьер России Рогозин незаконно пересек украинскую границу. "Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", – пишет пресс-служба. ГПСУ призывает россиян не нарушать законодательство нашей страны, потому что за это угрожает ответственностью.

22 декабря в результате обстрела донецкого ресторана погиб помощник Рогозина, а также охранник "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко, пострадали "мэр" Горловки и жены Рогозина и Хоценко.

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