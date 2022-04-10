Во время ракетных обстрелов аэропорта Днепра ранения получили шесть спасателей

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.



"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", – говорится в сообщении.



В ГСЧС рассказывают, что больше всего пострадала начальница Отдела связки со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка.



"Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу - фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС. Там ее и догнал смертоносный осколок", - отмечают в сообщении.

10 апреля Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг.