Во время ракетных обстрелов аэропорта Днепра ранения получили шесть спасателей
В результате повторного обстрела оккупантами аэродрома в Днепре ранения получили 6 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", – говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказывают, что больше всего пострадала начальница Отдела связки со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка.
"Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу - фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС. Там ее и догнал смертоносный осколок", - отмечают в сообщении.
- 10 апреля Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг.
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