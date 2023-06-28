Во время работ в поле на Херсонщине на российской мине подорвался комбайн
В среду, 28 июня, стало известно, что во время выполнения полевых работ в Херсонской области на российской мине подорвался комбайн
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Событие произошло в поле вблизи села Чкалово Великоалександровской громады", - уточняют в пресс-службе.
Сообщается, что в результате детонации взрывчатки получили ранения двое мужчин, 41 и 36 лет.
Раненых доставили в ближайшую больницу, где им оказывают необходимую помощь.
В областной военной администрации напоминают о высокой минной опасности в Херсонской области.
"Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы", - отметили в ведомстве.
- Ранее сообщалось , что речные мины из затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться.
- В селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области 11 июня 55-летний местный житель подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете, скашивая траву.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное