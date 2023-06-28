Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Событие произошло в поле вблизи села Чкалово Великоалександровской громады", - уточняют в пресс-службе.

Сообщается, что в результате детонации взрывчатки получили ранения двое мужчин, 41 и 36 лет.

Раненых доставили в ближайшую больницу, где им оказывают необходимую помощь.

В областной военной администрации напоминают о высокой минной опасности в Херсонской области.

"Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы", - отметили в ведомстве.