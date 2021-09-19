Во время пьянки на столичной Борщаговке зарезали женщину

Подробности приводят ВартовиЕспресо .



Как удалось узнать, на прилегающем к 9-этажек спортивно-игровой площадке компания знакомых распивала спиртные напитки. В какой-то момент между присутствующими началась ссора, которая закончилась нанесением ножевых ранений женщине, от которых она скончалась.







Правоохранителям удалось задержать человека, который, возможно, причастен к убийству, других разыскивают.



На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства трагедии.





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