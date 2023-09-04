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Во время псевдовыборов оккупанты ускоряют "мобилизацию" на ТОТ - Центр нацсопротивления

4 сентября, 2023 понедельник
07:50
Война с Россией выборы в Госдуму

Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Созданные оккупантами на ТОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мер постановки на так называемый военный учет "призывников" и "военнообязанных" среди жителей оккупированного региона", - говорится в сообщении.

Есть вероятность того, что Россия намерена увеличить и ускорить темпы "мобилизации". В частности, во время организованных Кремлем псевдовыборов на ТОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

Отмечается, что именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на избирательных участках, в том числе украинские паспорта и водительские права.

Центр национального сопротивления призывает обходить образовавшиеся оккупантами "избирательные участки" и по возможности покинуть свое жилье на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее.

Что известно о псевдовыборах на ТОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы Обороны распространили над временно оккупированными территориями открытки с призывом игнорировать псевдовыборы кафиров, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.

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