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Во время протестов во Франции несколько человек получили ранения в ходе столкновений с полицией

25 мартa, 2023 суббота
20:18
Мир

В субботу на западе Франции граждане протестовали против создания водохранилища для орошения фермерских хозяйств: произошли столкновения с полицией, несколько человек получили ранения

Об этом пишут Reuters.

На западе Франции, в Сен-Солине, произошли столкновения между полицией и митингующими: последние требовали отмены строительства крупного водохранилища для орошения фермерских хозяйств, несмотря на запрет на собрания в этом районе.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать некоторых протестующих, которые бросали фейерверки и другие снаряды, пересекая поля. Согласно фрагментам телефильмирования, по меньшей мере три полицейских машины были подожжены.

Двое протестующих и 16 полицейских получили серьезные ранения, сообщила местная префектура. Одного офицера эвакуировали вертолетом.

Тысячи протестующих собрались на месте запланированного водохранилища, где аналогичный протест в октябре прошлого года также привел к насилию.

Франция
полиция
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