Об этом пишут Reuters.

На западе Франции, в Сен-Солине, произошли столкновения между полицией и митингующими: последние требовали отмены строительства крупного водохранилища для орошения фермерских хозяйств, несмотря на запрет на собрания в этом районе.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать некоторых протестующих, которые бросали фейерверки и другие снаряды, пересекая поля. Согласно фрагментам телефильмирования, по меньшей мере три полицейских машины были подожжены.

Двое протестующих и 16 полицейских получили серьезные ранения, сообщила местная префектура. Одного офицера эвакуировали вертолетом.

Тысячи протестующих собрались на месте запланированного водохранилища, где аналогичный протест в октябре прошлого года также привел к насилию.