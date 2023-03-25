Во время протестов во Франции несколько человек получили ранения в ходе столкновений с полицией
В субботу на западе Франции граждане протестовали против создания водохранилища для орошения фермерских хозяйств: произошли столкновения с полицией, несколько человек получили ранения
Об этом пишут Reuters.
На западе Франции, в Сен-Солине, произошли столкновения между полицией и митингующими: последние требовали отмены строительства крупного водохранилища для орошения фермерских хозяйств, несмотря на запрет на собрания в этом районе.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать некоторых протестующих, которые бросали фейерверки и другие снаряды, пересекая поля. Согласно фрагментам телефильмирования, по меньшей мере три полицейских машины были подожжены.
Двое протестующих и 16 полицейских получили серьезные ранения, сообщила местная префектура. Одного офицера эвакуировали вертолетом.
Тысячи протестующих собрались на месте запланированного водохранилища, где аналогичный протест в октябре прошлого года также привел к насилию.
- Напомним, 16 марта правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- На следующий день сообщалось, что в пятницу вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст.
- В четверг состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, поджоги мусорных баков и стычки с полицией.
- После призывов профсоюзов к новым демонстрациям первый государственный визит короля Великобритании Чарльза III во Францию перенесли, вероятно, до начала лета.
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