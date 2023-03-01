Во время протестов в Норвегии дважды задерживали экоактивистку Грету Тунберг

Об этом сообщили в Reuters.

В понедельник Грета Тунберг присоединилась к протестующим, требовавшим удалить 151 ветряную турбину из пастбищ северных оленей, которые использовали саамские скотоводы в центральной Норвегии. Они утверждают, что переход к зеленой энергии не должен происходить, пользуясь правами коренного населения.

Так, активистку уже второй раз задержали во время протестов в Осло, в частности, правоохранители разогнали ее и других активистов из-под министерства финансов, а затем и министерства окружающей среды.