Во время протестов в Норвегии дважды задерживали экоактивистку Грету Тунберг
Шведская 20-летняя активистка Грета Тунберг была дважды задержана полицией во время протестов в Норвегии в поддержку прав коренного населения в Осло
Об этом сообщили в Reuters.
В понедельник Грета Тунберг присоединилась к протестующим, требовавшим удалить 151 ветряную турбину из пастбищ северных оленей, которые использовали саамские скотоводы в центральной Норвегии. Они утверждают, что переход к зеленой энергии не должен происходить, пользуясь правами коренного населения.
Так, активистку уже второй раз задержали во время протестов в Осло, в частности, правоохранители разогнали ее и других активистов из-под министерства финансов, а затем и министерства окружающей среды.
- Напомним, ранее экоактивистка Грета Тунберг задерживалась во время протестов в Германии 17 января.
- А 27 февраля Грета Тунберг вместе с активистами заблокировала министерство энергетики Норвегии, протестуя против воздушных турбин, построенных на землях, принадлежащих коренным народам.
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