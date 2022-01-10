Во время протестов в Казахстане использовали "майданные технологии", - Путин

Об этом пишет Sputnik Казахстан.



"Всем понятно, что события в Казахстане - не стихийная акция из-за повышения цен на горючее", - сказал Путин.



Он добавил, что "нападение на Казахстан" было актом агрессии.



По словам президента РФ, в стране были использованы "майданные технологии".



Кроме того, Владимир Путин отметил, что "миротворцы" ОДКБ покинут страну после выполнения своих функций.



"Миротворцы ОДКБ пробудут на территории Казахстана столько, сколько нужно, и, безусловно, будут выведены", - уточнил российский президент.

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