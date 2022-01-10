Во время протестов в Казахстане использовали "майданные технологии", - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестующие в Казахстане применяли "майданные технологии"
Об этом пишет Sputnik Казахстан.
"Всем понятно, что события в Казахстане - не стихийная акция из-за повышения цен на горючее", - сказал Путин.
Он добавил, что "нападение на Казахстан" было актом агрессии.
По словам президента РФ, в стране были использованы "майданные технологии".
Кроме того, Владимир Путин отметил, что "миротворцы" ОДКБ покинут страну после выполнения своих функций.
"Миротворцы ОДКБ пробудут на территории Казахстана столько, сколько нужно, и, безусловно, будут выведены", - уточнил российский президент.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержаны более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение.
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