Во время принудительной эвакуации из Харьковщины выехало более 3 тыс. человек, - глава Купянской РВА Канашевич
Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич заявил, что во время принудительной эвакуации населения из Харьковщины выехало более 3 тыс. человек
Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".
"Процесс эвакуации у нас начался 9 августа, мы объявили обязательную эвакуацию из 53 населенных пунктов, приближенных к зоне столкновения, или из тех населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами. По состоянию на сегодняшний день мы можем сказать, что воспользовалось этой эвакуацией свыше 3 тыс. человек. Из них около 1200 человек и 240 детей были вывезены за счет Харьковской ОВА, координационного центра, волонтерских организаций, другие люди уехали самостоятельно", - отметил он.
Канашевич добавил, что в связи с тем, что обстрелы гражданской инфраструктуры усилились, хаотичность этих обстрелов увеличилась и, за последние недели ранены, среди них есть дети - на заседании комиссии по эвакуации Купянского района приняли решение обратиться в Харьковскую ОВА с ходатайством о необходимости проведения обязательной эвакуации принудительным способом.
"Безусловно, это будет исключительно в контексте действующего закона, это будет делаться исключительно со взрослыми, детей никто забирать насильно не будет - это будет кропотливая работа, которую мы уже проводили в мае, когда делали принудительную эвакуацию в Дворичанских и Петропавловских общинах, где сейчас детей нет. Поэтому ждем решения Совета обороны Харьковской области, ждем решения Кабмина и заходим в эту работу и будем ее выполнять", - подчеркнул глава Купянской районной военной администрации.
- 23 октября было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.
- 25 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что в 10 населенных пунктах Купянского района состоится принудительная эвакуация семей с детьми.
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