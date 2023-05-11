Во время председательства в Совете ЕС Испания сосредоточится на поддержке Украины, - Блинкен
Во время председательства в Совете Европейского Союза Испания сфокусирует свое внимание на обеспечении постоянной поддержки Украине в условиях агрессии России
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Укринформ.
"Испания дала четко понять, что обеспечение постоянной поддержки Украины и принципов, заложенных в Уставе ООН, в том числе по национальному суверенитету и территориальной независимости, будет в центре внимания ее будущего председательства в Совете ЕС", - заявил Блинкен после встречи с главой МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса.
Блинкен отметил, что это лишь один из многих способов, которым Испания демонстрирует лидерство в объединении союзников и партнеров вокруг общих интересов и ценностей.
Министр иностранных дел Испании Альбарес подтвердил, что Мадрид поддерживает Украину с начала широкомасштабной российской военной агрессии и будет продолжать это делать.
"Мы поддержали десять пакетов санкций со стороны ЕС против России. Мы поддержали использование Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины", – заявил Альбарес.
- Первоначально Испания планировала отправить Украине шесть танков Leopard. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес совершил необъявленный визит в Киев в годовщину вторжения России и объявил , что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.
- 16 марта Роблес по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердила , что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести обещанным ранее.
- 12 апреля в Испании подтвердили , что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля. О том, что в ближайшие дни Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4, сообщил 22 апреля и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что после поставки первых шести танков будет второй пакет с еще четырьмя танками Leopard 2A4.
- 28 апреля стало известно, что шесть танков Leopard, которые предоставила Украине Испания, уже находятся в Польше, откуда по железной дороге отправятся в Украину.
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