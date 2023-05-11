Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Укринформ.

"Испания дала четко понять, что обеспечение постоянной поддержки Украины и принципов, заложенных в Уставе ООН, в том числе по национальному суверенитету и территориальной независимости, будет в центре внимания ее будущего председательства в Совете ЕС", - заявил Блинкен после встречи с главой МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса.

Блинкен отметил, что это лишь один из многих способов, которым Испания демонстрирует лидерство в объединении союзников и партнеров вокруг общих интересов и ценностей.

Министр иностранных дел Испании Альбарес подтвердил, что Мадрид поддерживает Украину с начала широкомасштабной российской военной агрессии и будет продолжать это делать.

"Мы поддержали десять пакетов санкций со стороны ЕС против России. Мы поддержали использование Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины", – заявил Альбарес.