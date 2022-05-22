Во время пребывания Дуды в столице ПВО сбила вражескую ракету на Киевщине
В воскресенье, 22 мая, противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Фастовском районе Киевской области, в то время как в столице с визитом находится президент Польши Анджей Дуда
Об этом сообщает Киевская областная администрация в telegram.
Ракета была сбита подразделениями ПВО сегодня над Фастовским районом. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
Напомним, что 22 мая с визитом в Киеве находится президент Польши Анджей Дуда. Он выступил перед Верховной Радой и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
- 22 мая Анджей Дуда выступил перед Верховной Радой и заявил, что единство его страны с Украиной незыблемо.
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