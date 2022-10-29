Об этом сообщили на сайте Yonhap news agency.

По данным СМИ, давка началась, когда кто-то увидел какую-то знаменитость в одном из заведений неподалеку. Туда же и бросилась толпа.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль приказал официальным лицам быстро оказать первую помощь людям, сообщили в офисе президента.

9 августа в Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли по меньшей мере 8 человек.

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