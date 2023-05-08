Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.

"Утром 8 мая спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в с. Мусийки. По прибытию специалисты ГСЧС установили, что огнем охвачен весь дом. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Погибла девочка 2015 года рождения, ее вынес из дома отчим, также пострадавший, получив ожоги.