Во время пожара в Киевской области погибла 7-летняя девочка, ее отчим получил ожоги
В селе Мусийки Иванковской общины произошел пожар в жилом доме, где находился отец и шестеро малолетних детей: в результате отравления угарным газом погибла дочь
Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.
"Утром 8 мая спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в с. Мусийки. По прибытию специалисты ГСЧС установили, что огнем охвачен весь дом. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.
Погибла девочка 2015 года рождения, ее вынес из дома отчим, также пострадавший, получив ожоги.
- Минувшей ночью россияне устроили массовую атаку дронами-камикадзе: запустили почти 60 "шахедов", 36 из них летели на столицу, все были уничтожены. От подачи обломков БПЛА ранены 5 человек в двух районах Киева. Кроме того, есть повреждения, произошли пожары.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное