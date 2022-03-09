Во время полномасштабной войны с Россией в Украине погибли 474 мирных человека, - ООН

Об этом сообщает официальный сайт ООН .



"С 04:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 7 марта 2022 года, мы зафиксировали 1 335 потерь среди гражданского населения в стране: 474 убитых и 861 раненых", - говорится в заявлении ООН.



По подсчетам ООН, в Украине погибли 97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока не определен.



Всего из-за военной агрессии России в Украине есть 861 раненых граждан - 76 мужчин, 55 женщин, 11 девушек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb