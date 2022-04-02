Во время полномасштабной войны против Украины россияне повредили 869 учебных заведений, из которых 83 разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
С 24 февраля оккупанты повредили 869 учебных заведений и более 80 учреждений для детей
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.
Также кафиры повредили более 80 заведений для детей, в том числе больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки и т.д.
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