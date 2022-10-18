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Во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%: Шмыгаль призвал к максимальной экономии

18 октября, 2022 вторник
19:15
Экономика

Премьер-министр Шмыгаль просит украинцев максимально экономить электроэнергию, особенно в часы пик - с 17:00 до 23:00

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на 10% по отношению к предыдущему дню, во всем центральном регионе - на 8%. Однако в целом по Украине уровень потребления во время вечернего пика вчера увеличился на 1,8%. Рост произошел за счет западных и северных областей Украины", - подчеркнул Шмигаль.

Премьер-министр призывает украинцев к экономии электричества, особенно вечером, с 17:00 до 23:00, не пользоваться стиралками, бойлерами, кондиционерами и обогревателями, а также ограничить использование электрочайников, электроплит. Также Шмыгаль просит приобщиться к сокращению потребления и предприятия.

"Каждый из нас может сказать им спасибо. И сейчас эта благодарность состоит в том, чтобы ограничить потребление электроэнергии. Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме. Сейчас ответственные ведомства разработали детализированный комплекс экономного потребления электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения, в частности в период максимальной нагрузки в час пик. Этот комплекс мероприятий позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости", - убеждает премьер-министр.

Также Шмыгаль заявил, что в украинских подземных хранилищах накоплено 14 млрд 135 млн метров кубических газа для отопительного сезона: "Мощности для импорта из стран ЕС в случае необходимости также подготовлены. Угля на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период".

  • 3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться.
  • Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением от 19 июля 2022 года зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10% .
  • В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
  • В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
  • Исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан отметил, что Кабинет Министров уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами, Украина введет режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму.
  • Премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас не будут повышать тарифы на газ, отопление и электроэнергию в стране.

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