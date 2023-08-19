Во время перехода российской станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла "внештатная ситуация"
В субботу, 19 августа, во время перехода российской станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла "внештатная ситуация", не позволившая выполнить маневр с заданными параметрами
Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Отмечается, что согласно программе полета "Луна-25" в 14:10 был дан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.
В ходе выполнения операции на борту автоматической станции якобы произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
Сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.
Справочно: автоматическая станция "Луна-25" – первая в современной истории России лунная миссия. Она стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области 11 августа 2023 года. По замыслу она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Посадка "Луна-25" на поверхность природного спутника Земли ожидается 21 августа в районе севернее кратера Богуславского. Основными задачами миссии является отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, включая воду. Как ожидается, миссия будет продолжаться в течение года.
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