Во время отступления из Васильевки на Запорожье оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов, - партизаны

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал партизанского движения "Атеш".

"Информация от агента из 429 мотострелкового полка: во время возможного отступления из Васильевки, Запорожской области, будет зачистка местных коллаборантов среди администрации города и личного состава местного РОВД (районного отдела внутренних дел) Неоднократно говорилось, что предатели родины никому не нужны", – пишут партизаны.

Россияне хотят избавиться от людей, которые много знают и могут свидетельствовать в судах. Также в планах дискредитировать Украину, обвинив ВСУ в этом преступлении.