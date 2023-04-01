Во время отступления из Васильевки на Запорожье оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов, - партизаны
Российские оккупанты-террористы планируют ликвидировать предателей Украины во время отступления из Васильевки на Запорожье
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал партизанского движения "Атеш".
"Информация от агента из 429 мотострелкового полка: во время возможного отступления из Васильевки, Запорожской области, будет зачистка местных коллаборантов среди администрации города и личного состава местного РОВД (районного отдела внутренних дел) Неоднократно говорилось, что предатели родины никому не нужны", – пишут партизаны.
Россияне хотят избавиться от людей, которые много знают и могут свидетельствовать в судах. Также в планах дискредитировать Украину, обвинив ВСУ в этом преступлении.
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