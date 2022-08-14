Во время отдыха в Крыму в автомобиль туристов из РФ прилетел снаряд
В автомобиль туристов из России, приехавших отдыхать на временно оккупированный Крым, прилетел снаряд
Видео с комментарием владельца автомобиля опубликовал Андрей Цаплиенко.
За кадром мужчина рассказывает, что приехал отдохнуть на море в Крым на автомобиле и оставил его недалеко от места отдыха. По его словам, снаряд прилетел с полигона, расположенного рядом. На видео заметно повреждение автомобиля, на месте куда попал снаряд образовавшаяся щель, а также в авто выбиты окна.
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- 13 августа в Офисе президента заявили , что война России против Украины должна завершиться деоккупацией Крыма, ведь с этого она началась.
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