Во время отдыха в Крыму в автомобиль туристов из РФ прилетел снаряд

Видео с комментарием владельца автомобиля опубликовал Андрей Цаплиенко.

За кадром мужчина рассказывает, что приехал отдохнуть на море в Крым на автомобиле и оставил его недалеко от места отдыха. По его словам, снаряд прилетел с полигона, расположенного рядом. На видео заметно повреждение автомобиля, на месте куда попал снаряд образовавшаяся щель, а также в авто выбиты окна.

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13 августа в Офисе президента заявили , что война России против Украины должна завершиться деоккупацией Крыма, ведь с этого она началась.

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