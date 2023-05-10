Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Была спланирована и развернута наступательная операция на флангах от Бахмута, а именно на юге. И результат операции был успешным. Нам удалось выбить врага с позиций. На этих позициях стояли вагнеровцы и 72-я бригада РФ. Пригожин много говорил, что вроде 72-я бригада РФ сбежала, а вагнеровцы молодцы. Нет, 72-я, в отличие от вагнеровцев, пыталась держать позиции, а вагнеровцы убегали с позиций сразу после начала штурмов. Большинство из них погибли именно при попытке побега. А 72-ю выбили и уничтожили. Их позиции взяты под контроль", - заметил Жорин.

Максим Жорин также добавил, что благодаря этой наступательной локальной операции отбит важный участок фронта. С этого участка можно будет развивать успешные действия.

Как известно, основатель ЧВК Вагнера написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Ранее Пригожин уже неоднократно говорил о нехватке боеприпасов, однако министр обороны Сергей Шойгу уверяет , что армия имеет их в изобилии.

В ВСУ тогда объяснили , чем вызваны заявления Пригожина о "снарядном голоде" у оккупантов - его слова означают неспособность взять под контроль Бахмут Донецкой области.

9 мая глава незаконной ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Еспресо сказал, что считает, что таким образом Пригожин ищет оправдание , почему он не выполнил взятые на себя обязательства.

Украинский военный и первый командир "Азова" Андрей Белецкий рассказал, что ВСУ разгромили несколько рот россиян и захватили врага в плен



