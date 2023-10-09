Во время оккупации стали "председателями общин": троих жителей Херсонщины будут судить по подозрению в коллаборационизме
В Херсонской области будут судить трех местных жителей по факту коллаборационизма, которые во время временной оккупации региона заняли должности "голов общин"
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Отмечается, что обвиняемые во время временной оккупации Херсона сотрудничали с врагом, заняв должности так называемых "голов общин".
Двое из них возглавили Тавричанское и Малокаховское территориальные управления Каховской оккупационной администрации. Еще одна стала "председателем" села Кардашинка Скадовского района Херсонской области.
"На этих псевдодолжностях обвиняемые помогают врагу внедрять оккупационный режим на захваченных территориях региона и легализовать власть страны-агрессора", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области направлены в суд обвинительные акты в отношении трех местных жителей по факту коллаборационизма (ч. 5. ст. 111-1 УК Украины).
Примечание : в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо признано невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена исковым приговором суда.
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