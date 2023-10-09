Во время оккупации стали "председателями общин": троих жителей Херсонщины будут судить по подозрению в коллаборационизме

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что обвиняемые во время временной оккупации Херсона сотрудничали с врагом, заняв должности так называемых "голов общин".

Двое из них возглавили Тавричанское и Малокаховское территориальные управления Каховской оккупационной администрации. Еще одна стала "председателем" села Кардашинка Скадовского района Херсонской области.

"На этих псевдодолжностях обвиняемые помогают врагу внедрять оккупационный режим на захваченных территориях региона и легализовать власть страны-агрессора", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области направлены в суд обвинительные акты в отношении трех местных жителей по факту коллаборационизма (ч. 5. ст. 111-1 УК Украины).

Примечание : в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо признано невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена исковым приговором суда.