Во время оккупации Россией Харьковщины был убит детский писатель Вакуленко, - Общественное
Журналисты получили фотодоказательства и результаты экспертизы ДНК, свидетельствующие об убийстве оккупантами детского писателя Владимира Вакуленко в Харьковской области
Об этом информирует Общественное .
"Владимир исчез в селе Капитоловка, около Изюма, в марте. Родители писателя более полугода искали своего единственного сына. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты похитили его. Мама Владимира Елена узнала, где живут похитители, и ходила к россиянам с просьбой отпустить сына . Впоследствии к ней поступала информация, что Владимира якобы вывезли из Украины", - пишет издание.
После деоккупации Изюма в городе обнаружили место массового захоронения. По состоянию на начало сентября там нашли более четырехсот тел, их учет вела местная ритуальная служба. Как выяснилось, в журнале указаны данные детского писателя - под номером 319.
20 октября в эфире телемарафона спикер прокуратуры Харьковщины заявил, что под номером 319 они обнаружили тело неизвестной женщины. Однако Общественное нашло фото тела под номером 319, сделанное перед погребением. На нем – простреленные документы Владимира Вакуленко.
"Также татуировка на руке похожа на ту, которая была у писателя. Теперь же данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза", - добавляют в издании.
Справочно. Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий. Родился 1 июля 1972 г., с. Капитоловка Изюмского района Харьковской области.
Часто выступал по радио и телевидению. Редактировал украинскую Википедию с 2010 года.
У Вакуленко остался несовершеннолетний сын. Ребенок имеет инвалидность и нуждается в помощи. Сообщается, что мужчина почти никогда не расставался с сыном.
Википедия пишет, что после освобождения села коллеги Вакуленко нашли его дневник, закопанный в родном саду за день до похищения. После расшифровки трех десятков рукописных писем родители должны были принять решение о публикации текста - сам писатель просил отдать его людям, "когда наши придут".
Ранее мы сообщали, что в конце марта 2022 года российские оккупанты, захватившие село Капитоловка Изюмского района Харьковской области незаконно лишили свободы украинского писателя, автора 13 книг Владимира Вакуленко, длительное время занимавшегося волонтерской деятельностью. Вместе с Вакуленко пропал и его сын Виталий, заявила бывшая жена писателя Ирина Новицкая.
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