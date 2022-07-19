Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

На сайте спецслужбы 19 июля сообщили, что СБУ собрала неопровержимые доказательства ядерного терроризма, осуществленного российскими войсками в период оккупации зоны отчуждения с 24 февраля по 31 марта 2022 года.

"Превратив этот объект в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта", - пишет СБУ.

Как говорится в сообщении, на территории ЧАЭС постоянно находилось большое количество военной техники и оружия. На территории радиационно опасных объектов находились 300 оккупантов, а непосредственно в хранилище ХОЯТ-2 находилось 30 россиян.

"В процессе временной оккупации захватчики нарушили все нормы ядерной безопасности: повредили помещение, заминировали территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы, удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок", - отмечает СБУ.

Также захватчики повредили башни связи, что повлекло выход из строя системы контроля радиационной ситуации.

Сотрудники СБУ предостерегают, что территория ЧАЭС по-прежнему остается заминированной, что может привести к неконтролируемым взрывам и пожарам.

"Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами", - отмечают в службе.

По данным СБУ, российские военные украли специализированную технику и горючее, находившиеся на предприятиях зоны отчуждения. Оккупанты практически уничтожили лабораторию "Экоцентр", вывели из строя систему физической защиты в ГСП "ЧАЭС", похитили мобильную лабораторию радиационной разведки. Также россияне похитили 21 источник ионизирующего излучения, что может поразить территорию в радиусе 2 тыс. кв. м.

Россияне рыли окопы на территории Рыжего леса, где находятся радиоактивные отходы.

Служба безопасности Украины системно фиксирует и расследует преступления кафиров. Уже объявлено о подозрении нескольким российским командирам, причастным к ядерному терроризму.

СБУ объявила о подозрении полковнику нацгвардии РФ в захвате и незаконном удержании ЧАЭС.

Генерал-майору полиции РФ заочно сообщили о подозрении.