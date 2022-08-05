Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Также генерал-майор подозревается в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, мужчина передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве. Сотрудники СБУ задержали мужчину в начале полномасштабного вторжения.

"В ходе обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий. Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова", - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжаются следственные действия. Досудебное расследование проводилось сотрудниками СБУ Львовской области.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту.

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