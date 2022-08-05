Во время обыска пытался застрелить работников СБУ: экс-замглаве разведки сообщили о подозрении в госизмене
СБУ сообщила о подозрении в госизмене бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Также генерал-майор подозревается в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, мужчина передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве. Сотрудники СБУ задержали мужчину в начале полномасштабного вторжения.
"В ходе обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий. Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова", - говорится в сообщении.
Согласно информации правоохранителей, задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.
Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжаются следственные действия. Досудебное расследование проводилось сотрудниками СБУ Львовской области.
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту.
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