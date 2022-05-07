Во время обстрелов Сумщины российские самолеты могли выпустить ракету в сторону своей территории, - глава ОВА

Глава ОВА рассказал в эфире телеканала "Еспресо" о последствиях обстрелов: "Среди военнослужащих есть один пострадавший и небольшие разрушения инфраструктуры".



Живицкий отметил, что в течение дня российские самолеты дважды заходили над территорией громад Сумской области около 11.00 и 15.00.



"При обстрелах Сумщины, российские самолеты обстреляли один из своих пограничных населенных пунктов, выпустили ракету в их сторону, однако сейчас эта информация проверяется и подтверждения пока не поступило. Это может быть провокация потому, что сегодня нормальная погода и они случайно не могли стрелять по собственной территории. Но подобные вещи происходят не впервые. Они и раньше подгоняли артиллерию под границу с Украиной, разворачивали ее в сторону собственных населенных пунктов и обстреливали, перед тем отселив оттуда людей", - рассказал глава Сумской ОВА .

24 апреля председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии.

3 мая глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что российские войска ударили миноментами по Сумской области.

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