Во время обстрелов Сумщины российские самолеты могли выпустить ракету в сторону своей территории, - глава ОВА
Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА сообщил, что российскими самолетами произведен второй за день обстрел территории Сумщины, сейчас проверяется информация, что противник также выпустил ракету по своим приграничным населенным пунктам
Глава ОВА рассказал в эфире телеканала "Еспресо" о последствиях обстрелов: "Среди военнослужащих есть один пострадавший и небольшие разрушения инфраструктуры".
Живицкий отметил, что в течение дня российские самолеты дважды заходили над территорией громад Сумской области около 11.00 и 15.00.
"При обстрелах Сумщины, российские самолеты обстреляли один из своих пограничных населенных пунктов, выпустили ракету в их сторону, однако сейчас эта информация проверяется и подтверждения пока не поступило. Это может быть провокация потому, что сегодня нормальная погода и они случайно не могли стрелять по собственной территории. Но подобные вещи происходят не впервые. Они и раньше подгоняли артиллерию под границу с Украиной, разворачивали ее в сторону собственных населенных пунктов и обстреливали, перед тем отселив оттуда людей", - рассказал глава Сумской ОВА .
- 24 апреля председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии.
- 3 мая глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что российские войска ударили миноментами по Сумской области.
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