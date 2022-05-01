Во время обстрелов Донетчины 1 мая погибли четыре человека, еще 11 получили ранения

Об этом в телеграме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



"1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя - все в Лимане. Ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой", - подчеркнул он.



Также в Бахмутской громаде скончался человек, получивший ранения в Луганской области. Еще одному гражданскому из Луганской области оказали помощь. Кроме того, невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

1 мая Павел Кириленко заявил, что планы российских военнослужащих о наступлении на Донетчине и праздновании 9 мая потерпели поражение .

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