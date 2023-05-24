Во время обстрелов Донбасса россияне ранили 11 человек
Войска РФ ранили пять человек в Торецке, трое в Авдеевке, одного жителя в Константиновке, одного в Новодмитровке и одного в Николаевке
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Так, за 23 мая россияне ранили пять человек в Торецке, трое в Авдеевке, одного жителя в Константиновке, одного в Новодмитровке и одного в Николаевке.
По словам Кириленко, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- За минувшие сутки, 22 мая, российская оккупационная армия убила одного жителя Донбасса и ранила еще пятерых. Утром 23 мая РФ ударила авиабомбами по Торецку.
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