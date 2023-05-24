Во время обстрелов Донбасса россияне ранили 11 человек

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, за 23 мая россияне ранили пять человек в Торецке, трое в Авдеевке, одного жителя в Константиновке, одного в Новодмитровке и одного в Николаевке.

По словам Кириленко, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.