Во время обороны Северодонецка четверо спецназовцев НГУ уничтожили 20 кадыровцев, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области и вспомнил оборону Северодонецка
Об этом он написал в телеграмме.
Он отметил, что в районе Лисичанского НПЗ идут постоянные бои – российская армия не может прорвать оборону ВСУ и добавил, что самые тяжелые бои сейчас на Бахмутском направлении.
"Дал команду открыть гуманитарные штабы для переселенцев в каждой области. По всей Украине ищем здания, которые можно отремонтировать, чтобы предоставить жилье жителям Луганской области. Ориентировочно 320 тысяч человек уехали из Луганской области", - написал Гайдай.
Также он упомянул июньскую оборону Северодонецка.
"Когда кадыровцы уже зашли в Северодонецк, четверо спецназовцев НГУ заняли оборону в одном из домов. Туда вошли 20 кадыровцев - не вернулось ни одного. Россияне считали, что в доме находилась целая рота украинцев", - написал Гайдай.
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