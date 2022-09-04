Во время обороны Северодонецка четверо спецназовцев НГУ уничтожили 20 кадыровцев, - Гайдай

Об этом он написал в телеграмме.

Он отметил, что в районе Лисичанского НПЗ идут постоянные бои – российская армия не может прорвать оборону ВСУ и добавил, что самые тяжелые бои сейчас на Бахмутском направлении.

"Дал команду открыть гуманитарные штабы для переселенцев в каждой области. По всей Украине ищем здания, которые можно отремонтировать, чтобы предоставить жилье жителям Луганской области. Ориентировочно 320 тысяч человек уехали из Луганской области", - написал Гайдай.

Также он упомянул июньскую оборону Северодонецка.

"Когда кадыровцы уже зашли в Северодонецк, четверо спецназовцев НГУ заняли оборону в одном из домов. Туда вошли 20 кадыровцев - не вернулось ни одного. Россияне считали, что в доме находилась целая рота украинцев", - написал Гайдай.

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