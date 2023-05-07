Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в telegram .

По предварительной информации, в результате уничтожения беспилотника пострадавших и разрушений нет.

"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен. Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются", - написал Попко.