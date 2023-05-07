Во время ночной воздушной тревоги над Киевом сбили вражеский беспилотник
В ночь на 7 мая в воздушном пространстве столицы был сбит российский разведывательный БПЛА
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в telegram .
По предварительной информации, в результате уничтожения беспилотника пострадавших и разрушений нет.
"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен. Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются", - написал Попко.
- Вечером 4 мая в Киеве ПВО сбила украинский беспилотник Bayraktar , потерявший управление во время планового полета.
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