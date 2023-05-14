Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в telegram .

В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами Shahed-136/131, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

"В течение ночной атаки уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed-136/131, один ударный БПЛА типа "Ланцет", два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и четыре дрона, тип которых уточняется, три крылатые ракеты Х-101/Х- 555/Х-55", - написали в Воздушных силах.

Там добавили, что в течение 13 мая и в начале суток 14 мая тактическая авиация Воздушных сил совершила до полусотни вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.