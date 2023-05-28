Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в telegram .

В КМВА отметили, что нынешняя воздушная атака на столицу была 14-й с начала мая. Предварительно это был самый массированный с начала полномасштабного вторжения РФ удар баражирующими боеприпасами Shahed по Киеву. Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

"По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов. По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева", - сообщили в КМВА. Там уточнили, что в Голосеевском районе из-за сбития дронов обломки попали в семиэтажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован. Возникло возгорание крыши одного из ТРЦ, возник пожар на территории одного из строек, также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1 тыс. м кв., один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.