Во время ночной атаки в Одесской и Николаевской областях сбили шесть дронов-камикадзе, - ОК "Юг"
5 октября ВСУ на юге Украины ликвидировали два склада боеприпасов, девять танков, а силы противовоздушной обороны сбили шесть дронов-камикадзе
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" по итогам суток 5 октября.
Обстановка в операционной зоне южных регионов сложна, но контролируется. Враг продолжает ведение боевых действий, хотя и существенно уступает территорию.
В составе враждебных сил существенных изменений по количеству, положению и качеству не произошло.
Пытаясь найти способы противодействия нашему активному продвижению, враг активизирует воздушную разведку. Силами усиленного тактического подразделения противником была предпринята попытка провести наступательные действия в направлении Любомировки. Удачи не имел, с потерями отступил.
К вечеру враг нанес авиационный удар вертолетом по нашим позициям. В ответ наша авиация нанесла четыре удара по противнику. Подразделения противовоздушной обороны дважды в день в районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик "Орлан-10".
Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине или Николаевщине, силы противовоздушной обороны по предварительным данным сбили шесть дронов-камикадзе.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют: 58 рашистов, 9танков, 17 единиц авто-бронетехники, 4 крупнокалиберных гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", самоходная, миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, а также два состава боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.
На территории Приднестровского региона Республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Подразделения оперативной группы русских войск и вооруженных формирований самопровозглашенной ПМР несут службу в усиленном режиме. Уровень террористической угрозы властями непризнанной республики обозначен как желтый.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – из 10 единиц, держится вблизи крымского берега, но пять ракетоносителей, из которых два подводных, держат наготове более трех десятков ракет типа "Калибр".
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