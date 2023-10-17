Во время ночной атаки РФ уничтожила школу парусного спорта в Одессе

Об этом сообщает Комитет молодежи и спорта ВРУ.

"В школе учились 150 детей от 6 до 18 лет. В последнее время занятий с выходом в акваторию моря не было, мы работали на выездах в других локациях Украины и за ее пределами. Здесь, в Одессе, была основная методическая база школы, где собирались инструкторы и специалисты по парусному спорту и разрабатывали планы на будущее. Сейчас школа разрушена", – сказал директор детско-юношеской спортивной школы парусного спорта №13 Вячеслав Кравченко.

Не только здание, но и лодки, яхты и катера получили повреждения. Специалисты определят, можно ли восстановить здание. Каждая лодка стоит от 3 до 15 тысяч евро, эти деньги выделяли родители учеников, спонсоры и Одесский городской совет.

Директор также сказал, что детско-юношеская спортивная школа парусного спорта №13 славится не только в Украине, но и во всем мире.

"Наша ученица Алина Шаповалова несколько месяцев назад стала чемпионкой мира по парусному спорту. Это большое достижение, уже много лет не было таких наград. Также наши дети одержали победу в чемпионате Украины, выигрывали на международных турнирах. Смысла в таком ударе не было никакого. Это страна, которая уничтожает достижения детей. Это просто ужас, других слов нет. Страна-террорист должна быть наказана за это", - подчеркнул Кравченко.