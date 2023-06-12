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Во время НМТ зафиксировали попытки обмануть систему. Доступ к платформе посторонним ограничат

12 июня, 2023 понедельник
19:40
Общество На фото человек, работающий за компьютером

В понедельник, 12 июня, в сети появилось видео о том, как посторонний человек выполняет дома задания национального мультипредметного теста вместо какого-то участника, который в это же время находился во временном экзаменационном центре

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования (УЦОЯО). Там добавили, что это недопустимая ситуация, в отношении которой принимаются немедленные меры.

В УЦОЯО объяснили, что все IP-адреса, с которых осуществляли входы в систему, зафиксированы, поэтому в течение определенного времени обещают найти того, кто пытался обмануть систему. Результаты такого участника или участников аннулируют и использовать их для вступления не будет возможности.

"Во-вторых, мы работаем над техническим ограничением доступа к платформе посторонних лиц. Проверка входа в систему была предусмотрена, однако во время первой смены 12 июня из-за технических сбоев она не работала должным образом. Исправляем ситуацию", – добавили в УЦОЯО.

Также в центре призвали к бдительности инструкторов во временных экзаменационных центрах. Их попросили наблюдать за участниками НМТ и за их экранами, чтобы предотвратить злоупотребления. Поскольку одновременно над выполнением одного теста не могут работать два человека из разных мест, во временном центре непременно будет участник или участница, не работающий в тестировщике, ведь вместо него кто-то пытается выполнять этот тест из другого места.

Основная сессия национального мультипредметного теста стартовала на прошлой неделе. Как рассказали в УЦОЯО, первые дни тестирований в основном прошли спокойно. Определенные проблемы были связаны, в частности, с тем, что не все участники предварительно должным образом ознакомились с требованиями и советами по НМТ и в некоторых случаях собственноручно подверглись риску не получить своего наивысшего результата.

Значительное количество поступающих удалили из временных экзаменационных центров из-за использования мобильных телефонов во время тестирования. Некоторые из участников, в частности, фотографировали тестовые задания, а затем распространяли их в интернете.

Сегодня, 12 июня, завершился дополнительный период регистрации на сдачу Национального мультипредметного теста

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