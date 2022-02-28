Во время наступления россиян в Киевской области сгорел музей с картинами украинской художницы Марии Примаченко
Во время наступления русских оккупационных войск в Киевской области сгорел Иванковский историко-краеведческий музей и были уничтожены исторические и культурные памятники
Об этом сообщает директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.
"Еще одной из невосполнимых потерь историко-культурного достояния Украины является уничтожение агрессором в эти адские для нашей страны дни Иванковского историко-краеведческого музея, где среди большого количества интересных экспонатов и тематических экспозиций гордостью и украшением были работы выдающейся украинской художницы Марии Примаченко, которая родилась похоронена в с.Болотня Иванковского (сейчас - Вышгородского) района Киевской области", - говорится в сообщении.
Литовченко подчеркнула, что в принципы деятельности ЮНЕСКО заложено создание международного движения в защиту исторических памятников в случае вооруженного конфликта. В первом международном соглашении по защите памятников во время войны - "Гаагской конвенции 1954 года" - отмечается, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества, а также страны-участницы конвенции должны принимать все возможные. мер по защите культурных ценностей. Россия является членом Конвенции с 1954 года.
"Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и сменить страну-организатора 45-й сессии Комитета Всемирного наследия", - сообщила Литовченко.
Она пояснила, что основанием для решения министра стали систематические нарушения Россией с 2014 года международного гуманитарного права и международных конвенций по охране культурного наследия, в частности на полуострове Крым. В частности, ущерб нанесен древнему городу Таврический Херсонес и Бахчисарайскому дворцу крымских ханов.
- Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года на стене одного из корпусов Ханского дворца появилась большая трещина после того, как российские оккупанты проводили "реставрационные работы" здания.
- Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО осудила разрушение россиянами Ханского дворца в оккупированном Крыму под видом реставрации.
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