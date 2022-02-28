Во время наступления россиян в Киевской области сгорел музей с картинами украинской художницы Марии Примаченко

Об этом сообщает директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.



"Еще одной из невосполнимых потерь историко-культурного достояния Украины является уничтожение агрессором в эти адские для нашей страны дни Иванковского историко-краеведческого музея, где среди большого количества интересных экспонатов и тематических экспозиций гордостью и украшением были работы выдающейся украинской художницы Марии Примаченко, которая родилась похоронена в с.Болотня Иванковского (сейчас - Вышгородского) района Киевской области", - говорится в сообщении.

















Литовченко подчеркнула, что в принципы деятельности ЮНЕСКО заложено создание международного движения в защиту исторических памятников в случае вооруженного конфликта. В первом международном соглашении по защите памятников во время войны - "Гаагской конвенции 1954 года" - отмечается, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества, а также страны-участницы конвенции должны принимать все возможные. мер по защите культурных ценностей. Россия является членом Конвенции с 1954 года.



"Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и сменить страну-организатора 45-й сессии Комитета Всемирного наследия", - сообщила Литовченко.



Она пояснила, что основанием для решения министра стали систематические нарушения Россией с 2014 года международного гуманитарного права и международных конвенций по охране культурного наследия, в частности на полуострове Крым. В частности, ущерб нанесен древнему городу Таврический Херсонес и Бахчисарайскому дворцу крымских ханов.



Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года на стене одного из корпусов Ханского дворца появилась большая трещина после того, как российские оккупанты проводили "реставрационные работы" здания.

Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО осудила разрушение россиянами Ханского дворца в оккупированном Крыму под видом реставрации.



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