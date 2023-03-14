Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк, передает Генштаб ВСУ .

"Во время наступления на Черниговщине россияне использовали тактику запугивания, давления массой. Наступали колоннами и думали, что дойдут до Киева и завоюют нашу столицу. Мы уничтожали все логистические пути российских войск и они просто застряли без горючего и боеприпасов", - подчеркнул он.

Николюк напомнил, что отступление врага из региона началось в конце марта и продолжалось до начала мая. Во время наступления он потерял более 50% от общей численности.

По его словам, сейчас ВСУ готовы к разным сценариям развития событий.

"Сегодня, вооруженные опытом и новейшей техникой от партнеров, мы готовы к разным сценариям развития событий. Все желающие попасть на "концерт Кобзона" должны получить этот шанс. Мы защищаем свою землю, и врага здесь ждет только гибель!" - добавил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ.