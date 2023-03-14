Во время наступления на Черниговщине россияне применяли давление массой и тактику устрашения, планируя захватить Киев, - генерал-майор Николюк
В 2022 году российская армия во время наступления в Черниговской области применяла тактику устрашения и давления массой, планируя захватить город Киев
Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк, передает Генштаб ВСУ .
"Во время наступления на Черниговщине россияне использовали тактику запугивания, давления массой. Наступали колоннами и думали, что дойдут до Киева и завоюют нашу столицу. Мы уничтожали все логистические пути российских войск и они просто застряли без горючего и боеприпасов", - подчеркнул он.
Николюк напомнил, что отступление врага из региона началось в конце марта и продолжалось до начала мая. Во время наступления он потерял более 50% от общей численности.
По его словам, сейчас ВСУ готовы к разным сценариям развития событий.
"Сегодня, вооруженные опытом и новейшей техникой от партнеров, мы готовы к разным сценариям развития событий. Все желающие попасть на "концерт Кобзона" должны получить этот шанс. Мы защищаем свою землю, и врага здесь ждет только гибель!" - добавил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ.
- 13 марта стало известно, что генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, Командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.
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