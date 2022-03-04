Во время нападения захватчиков на ЗАЭС погибли трое украинских военных
Трое украинских военных погибли и двое получили ранения в результате штурма россиянами ЗАЭС 3 марта, персонал АЭС не пострадал
Об этом сообщил Энергоатом.
"Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших – 3, раненых – 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии", – говорится в заявлении.
Защитники станции обезвредили русский танк и его экипаж.
Персонал станции в результате атаки оккупантов не пострадал.
- Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили, погибших и пострадавших нет.
- Владимир Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.
- Президент Украины требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.
- Президент Владимир Зеленский просит энергодаровцев гнать захватчиков.
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