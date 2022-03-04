Во время нападения захватчиков на ЗАЭС погибли трое украинских военных

Об этом сообщил Энергоатом.



"Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших – 3, раненых – 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии", – говорится в заявлении.



Защитники станции обезвредили русский танк и его экипаж.



Персонал станции в результате атаки оккупантов не пострадал.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили , погибших и пострадавших нет.

погибших и пострадавших нет. Владимир Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.

Президент Украины требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.

Президент Владимир Зеленский просит энергодаровцев гнать захватчиков.

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