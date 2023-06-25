Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам спикера, уничтожены семь бортов: один самолет, два боевых и четыре транспортных вертолета.

Игнат сообщил, что вагнеровцы понимали способность российской армии разбить их военные колонны, как это делали украинские летчики с колоннами россиян в момент полномасштабного вторжения – уничтожали их быстро и эффективно.

"Этого, наверное, и боялись бойцы ПИК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более что есть в России, может колонну на марше разнести очень быстро", - добавил Игнат.