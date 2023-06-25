Во время мятежа Пригожина вагнеровцы "превентивно" уничтожили семь бортов российской авиации, - Воздушные силы
Во время бунта в РФ наемники ППК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина уничтожили семь бортов российской авиации. Вагнеровцы нанесли по авиатехнике превентивный удар
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По словам спикера, уничтожены семь бортов: один самолет, два боевых и четыре транспортных вертолета.
Игнат сообщил, что вагнеровцы понимали способность российской армии разбить их военные колонны, как это делали украинские летчики с колоннами россиян в момент полномасштабного вторжения – уничтожали их быстро и эффективно.
"Этого, наверное, и боялись бойцы ПИК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более что есть в России, может колонну на марше разнести очень быстро", - добавил Игнат.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу.
- После того как руководство России не потребовало Евгения Пригожина выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, вагнеровцы начали движение на Москву. Но вечером 24 июня Пригожин сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются к стартовым позициям. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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